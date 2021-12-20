Москва, 20 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. При прохождении конкурсных процедур в России с коррупцией сталкивался 71% поставщиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

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Согласно исследованию, на которое ссылается РБК, размер взятки при госзакупках составляет около пятой части от всей суммы госконтракта, а общий объём взяток в сфере госзакупок оценивается почти в 6,6 трлн рублей. Эксперты отмечают, что это эта сумма составляет более 6% ВВП России (107 трлн рублей за 2020 год), или 35,3% от доходной части федерального бюджета (18,7 трлн рублей).

Замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Константин Головщинский, который является одним из авторов работы, уточнил, что средний процент неформальных выплат равен 22,5% от суммы контракта.

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Добавим, что 83% опрошенных сообщили, что осуждают коррупцию. При этом бороться за заказ неправомерными способами их вынуждает слишком высокая конкуренция за госзаказ. 37% респондент назвали сговор главным фактором для получения госзаказа — вертикальный (между заказчиком и поставщиком) или же горизонтальный (между компаниями — участниками торгов), отмечается в докладе.

Всего было опрошено более 1,2 тыс. представителей компаний (от макропредприятий до представителей крупного бизнеса), вовлечённых в конкурсные процедуры, из разных регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за откаты или подкупы для всех участников процесса закупок товаров и услуг для госнужд. Теперь за злоупотребление при госзакупках представитель заказчика может получить штраф до 200 тыс. рублей или три года тюрьмы. Если в преступлении замешаны несколько людей, то наказание будет более тяжким — штраф до 1 млн рублей и тюремное заключение до семи лет.