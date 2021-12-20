Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Случайно застреливший во время киносъемок оператора Галину Хатчинс американский актер Алек Болдуин является частично виновным в ее гибели. Об этом 20 декабря заявил отец погибшей Анатолий Андросович, его слова приводит британский таблоид Sun.

Алек Болдуин (сс) Gage Skidmore

«Понять поведение Алека я не могу. Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», — сказал он.

Кроме того, Андросович добавил, что, по его мнению, актер явно совершил выстрел и потому ему непонятно, из-за чего Болдуин «не может понести частичную ответственность за смерть» Галины Хатчинс.

При этом ранее Болдуин в интервью заявил, что не нажимал на курок пистолета на съемках и это, по его словам, произошло самопроизвольно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября во время съемок вестерна «Раст» при репетиции эпизода Алек Болдуин выстрелил из револьвера, который, как оказалось, был заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор фильма, уроженка Украины Галина Хатчинс и был тяжело ранен режиссер Джоэл Соуза.