Абакан, , 08:58 — REGNUM Ещё 17 человек с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в правительстве республики.

Аппарат ИВЛ Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

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Жертвами коронавирусной инфекции стали десять женщин (50 лет, 61 год, 65 лет, 66 лет, 67 лет, 67 лет, 79 лет, 84 года, 89 лет, 90 лет) и семеро мужчин (56 лет, 65 лет, 70 лет, 78 лет, 81 год, 80 лет, 97 лет).

За весь период пандемии в республике умерли 1493 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 125 человек, список выздоровевших пополнился 68 фамилиями.

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