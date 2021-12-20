Брюссель, 20 декабря 2021, 09:03 — REGNUM Предложенные Россией переговоры по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе не должны проходить без участия Евросоюза. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 19 декабря в своём блоге.
Он отметил, что российский МИД 17 декабря опубликовал проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также НАТО. За столом любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности, подчеркнул он, должен присутствовать Европейский союз.
Глава европейской дипломатии также напомнил о ключевых принципах для построения безопасности в Европе для последних 50 лет. Это Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия. В частности, предлагаемые ОБСЕ механизмы и правила остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией, добавил Боррель.
Как сообщало ИА REGNUM, в администрации президента США Джо Байдена заявили, что могут ответить на предложения России о гарантиях безопасности в ближайшую неделю.
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