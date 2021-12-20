Брюссель, 20 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Предложенные Россией переговоры по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе не должны проходить без участия Евросоюза. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 19 декабря в своём блоге.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

Он отметил, что российский МИД 17 декабря опубликовал проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также НАТО. За столом любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности, подчеркнул он, должен присутствовать Европейский союз.

Жозеп Боррель «Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий»

Глава европейской дипломатии также напомнил о ключевых принципах для построения безопасности в Европе для последних 50 лет. Это Хельсинский заключительный акт и Парижская хартия. В частности, предлагаемые ОБСЕ механизмы и правила остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией, добавил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации президента США Джо Байденазаявили, что могут ответить на предложения России о гарантиях безопасности в ближайшую неделю.

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