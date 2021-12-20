В ВС Южной Кореи выявили 30 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 20 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»
По их словам, коронавирус выявлен у 30 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и представителей специального подразделения при министерстве обороны.
Известно, что 26 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1184.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2963.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5318 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 570 414.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 5,3 тыс. носителей коронавируса