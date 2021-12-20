Сеул, 20 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Военнослужащие Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 30 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и представителей специального подразделения при министерстве обороны.

Известно, что 26 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1184.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2963.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5318 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 570 414.

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