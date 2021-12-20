Ульяновск, , 08:55 — REGNUM В Ульяновской области продолжаются кадровые назначения в правительстве, которые должны завершиться до конца 2021 года. Пост первого заместителя председателя правительства сохранила Марина Алексеева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Марина Алексеева Ulgov.ru

Распоряжение о кадровом назначении подписал глава Ульяновской области Алексей Русских. Марина Алексеева, которая в команду экс-губернатора Сергея Морозова пришла в 2016 году и последние три года работала первым вице-премьером, сохранила портфель в правительстве Алексея Русских.

Напомним, в октябре 2021 года в Ульяновской области на пост председателя правительства назначен Владимир Разумков, который месяц руководил министерством экономического развития. После назначения он заявил, что до конца года завершится формирование нового правительства. В декабре власти уточнили, что в регионе создадут новое министерство, реорганизуют ряд ведомств.

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