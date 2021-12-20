В Ульяновской области назначили первого вице-премьера правительства
Ульяновск, 20 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжаются кадровые назначения в правительстве, которые должны завершиться до конца 2021 года. Пост первого заместителя председателя правительства сохранила Марина Алексеева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Распоряжение о кадровом назначении подписал глава Ульяновской области Алексей Русских. Марина Алексеева, которая в команду экс-губернатора Сергея Морозова пришла в 2016 году и последние три года работала первым вице-премьером, сохранила портфель в правительстве Алексея Русских.
Напомним, в октябре 2021 года в Ульяновской области на пост председателя правительства назначен Владимир Разумков, который месяц руководил министерством экономического развития. После назначения он заявил, что до конца года завершится формирование нового правительства. В декабре власти уточнили, что в регионе создадут новое министерство, реорганизуют ряд ведомств.
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Справка ИА REGNUM. Марина Алексеева родилась 9 августа 1976 года в Барыше Ульяновской области. Выпускница двух ульяновских государственных университетов по специальностям специальность «Менеджмент» и «Финансы и кредит». Замужем, воспитывает двоих детей.
Карьеру начала в 1997 году ведущим экономистом отделения Сбербанка в Барыше, дойдя в 2014 году до заместителя управляющего Ульяновского отделения. В 2016 году назначена заместителем министра финансов Ульяновской области, через два года повышена до заместителя председателя правительства Ульяновской области, в 2019 года назначен на пост первого вице-премьера. С апреля 2021 года работала исполняющей обязанности первого заместителя председателя правительства Ульяновской области, 17 декабря 2021 года утверждена в должности.