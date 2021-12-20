Барнаул, , 08:54 — REGNUM Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации были одобрены и зарегистрированы герб и флаг Барнаула. Данные об этом внесены в Государственный Геральдический регистр РФ. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Герб Барнаула Пресс-центр мэрии Барнаула

Геральдическое описание герба теперь выглядит следующим образом. Геральдический щит: в лазоревом (синем, голубом) поле среди серебряных горных пород стоит на зеленой земле серебряная дымящая плавильная печь с двумя червлеными (красными) горнами с золотыми огнями внутри.

Обрамление геральдического щита: щит увенчан золотой башенной короной с пятью зубцами, имеющей на обруче золотой лавровый венок, и окружен лентой ордена Октябрьской революции. Щитодержатели: на зеленой земле, поросшей пучками травы, стоят серебряные кони, у обоих копыта золотые.

Герб и флаг Барнаула впервые зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте РФ Пресс-центр мэрии Барнаула

Кроме того, изменился и флаг Барнаула. Теперь это прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба города Барнаула, выполненные голубым, зеленым, красным и белым цветом.

Флаг города Барнаула составлен на основе герба Барнаула и повторяет его символику.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о том, что у Барнаула изменится герб, было принято 23 июля 2021 года на совещании в мэрии города. Тогда было заявлено, что в соответствии с официальным письмом геральдического совета при президенте РФ в адрес администрации города, герб и флаг Барнаула в их современных версиях в Государственный геральдический регистр РФ внесены быть не могут ни при каких обстоятельствах, так как нарушают современные требования геральдики.

В соответствие с современными геральдическими требованиями и административно-территориальным делением страны герб Барнаула привели в сентябре 2021 года.

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