Куала-Лумпур, , 08:52 — REGNUM Более 22 000 человек были эвакуированы из-за наводнения, поразившего несколько районов Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии Eric Teoh

Сильные дожди вызвали разлив рек, затопив большие территории и перекрыв основные дороги.

Правительство официально зарегистрировало около 22 000 человек из восьми малазийских штатов были эвакуированы. В Селангоре более пяти тысяч человек покинули свои дома.

Напомним, в 2014 году Малайзия пережила сильнейшее наводнение за последнее десятилетие. Тогда 118 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.