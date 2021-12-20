Ташкент, 20 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Два товарных поезда столкнулись на территории Ангренского угольного разреза в Ташкентской области Узбекистана 19 декабря. Об этом сообщает МЧС республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В сообщении ведомства отмечается, что в связи с утечкой сжатого воздуха в тормозной системе одного из составов, он начал произвольное движение и столкнулся с другим движущимся составом.

«Всего в двух составах было 33 вагона», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате из 33 грузовых вагонов — 20 вагонов, 14 из которых были загружены углём и шесть пустых вагонов другого состава, сошли с рельсов и перевернулись.

В результате, телесные повреждения лёгкой степени получили машинист и его помощник, они госпитализированы.

«Для ликвидации последствий столкновения поездов привлечены 50 специалистов, начато следствие», — говорится в сообщении.