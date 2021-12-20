Кишинёв, 20 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. На второй тур выборов мэра молдавского города Бельцы, прошедшие 19 декабря, пришло менее 10% граждан. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома Молдавии.

Цитата из х∕ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия «Выборы, выборы...»

«По информации ЦИК, явка в Бельцах составила 10 209 человек или 9,98%», — говорится в сообщении.

Выборы стали скандально известными из-за того, что второй тур голосования за мэра уже проходил 5 декабря. Тогдашнего победителя Марину Таубер, выдвинутую партией «Шор», сняли с выборов, обвинив в нарушении при финансировании избирательной компании. После чего ЦИК решил провести второй тур еще раз.

Стоит отметить, что после этого о снятии своих кандидатур на пост мэра Бельц заявили член правящей партии «Действие и солидарность» Борис Макоч и член Партии социалистов Александр Нестеровский. Нестеровский призвал всех бойкотировать «позорные и незаконные» выборы, так как он не согласен со снятием Таубер.