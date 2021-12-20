Москва, 20 декабря 2021, 08:50 — REGNUM На портале правительства Москвы создан новый онлайн-сервис госуслуг — оформление единого читательского билета. Теперь его можно оформить для себя или для ребенка не выходя из дома, сообщается на портале мэра столицы.

Библиотека
Библиотека
Pixabay.com

Единый читательский билет позволяет брать книги в любых столичных библиотеках, а также пользоваться всеми возможностями сервиса «Библиотеки Москвы». Ранее для получения ЕЧБ нужно было лично посетить библиотеку.

Единый читательский билет дает доступ к фондам всех библиотек Москвы — это 440 читален. В них насчитывается более 14 млн изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов.

Как сообщало ИА REGNUM, единый читательский билет (ЕЧБ) теперь принимают во всех 440 библиотеках московского департамента культуры.

Читайте подробнее: Все библиотеки Москвы перешли на единый читательский билет