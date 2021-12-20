Москва, 20 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы создан новый онлайн-сервис госуслуг — оформление единого читательского билета. Теперь его можно оформить для себя или для ребенка не выходя из дома, сообщается на портале мэра столицы.

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Единый читательский билет позволяет брать книги в любых столичных библиотеках, а также пользоваться всеми возможностями сервиса «Библиотеки Москвы». Ранее для получения ЕЧБ нужно было лично посетить библиотеку.

Единый читательский билет дает доступ к фондам всех библиотек Москвы — это 440 читален. В них насчитывается более 14 млн изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов.

Как сообщало ИА REGNUM, единый читательский билет (ЕЧБ) теперь принимают во всех 440 библиотеках московского департамента культуры.

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