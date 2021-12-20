Оттава, 20 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко

В составе «Виннипега» шайбы забросили нападающие Николай Элерс, Марк Шайфли и Пол Штястны, оформивший дубль.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились российский Владимир Тарасенко и защитник Нико Миккола. По две результативные передачи отдали Иван Барбашёв и Павел Бучневич.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 33 очка. «Сент-Луис» идёт на пятом месте в Западной конференции с 39 очками.

Читайте также: «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ