Абакан, 20 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 125 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 68 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в правительстве региона.

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В Абакане за сутки выявили 49 носителей коронавируса, в Черногорске — 18, в Саяногорске — 16.

Всего с начала 2021 года в Хакасии подтверждено 35 092 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,0; за семь дней — 0,9.

Напомним, 19 декабря в Хакассии выявили 127 носителей коронавируса.