Курган, 20 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Кургане выясняются обстоятельства схода с рельсов тепловоза. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР На месте происшествия

По предварительным данным ночью 20 декабря на 2353 км пикет 2 парка «К» станции Курган при производстве маневровых работ произошёл сход тепловоза ТМ 14 №091. Опрокидывания не допущено, пострадавших в результате происшествия нет.

«На место происшествия выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Курганской области на перегоне на перегоне Курган — Утяк сошёл с рельсов железнодорожный вагон.