Пекин, , 08:48 — REGNUM Тайвань — это не используемая кем-либо шахматная фигура, а путник, который в итоге «вернется домой». Об этом 20 декабря заявил министр иностранных дел КНР Ван И на церемонии открытия конференции по международной ситуации и китайской дипломатии в 2021 году.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вокруг ситуации в Тайваньском проливе возник новый виток напряженности, корень проблемы заключается в том, что тайваньские власти пытаются опереться на Вашингтон в стремлении к «независимости», а США и другие отдельные страны намерены использовать Тайвань для контроля над Китаем», — приводит его слова пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Также Ван И добавил, что такого рода противоречивые действия способствовали тому, что изменился статус-кво, был подорван мир в Тайваньском проливе, а также нарушены консенсус в международном сообществе и основные нормы международных отношений.

«Тайвань — это путник, который в конце концов вернется домой, а не используемая другими шахматная фигура. Китай должен быть объединен, и он неизбежно будет объединен», — подчеркнул глава китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения России и Китая будут оставаться дружественными при любых изменениях на мировой арене.