Казань, 20 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали пять новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 20 декабря 1377 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти ещё двоих мужчин и трёх женщин 1935−1962 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии сократили на 50% количество развёрнутых коек для ковид-пациентов.

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