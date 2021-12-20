Самара, 20 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Метель и мокрый снег ожидаются в Самарской области. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Pixabay.com Снегопад

20 декабря в регионе ожидается метель, местами сильный снег, мокрый снег, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Воздух днем в Самарской области может прогреться до +1 °C, местами ожидаются снежные заносы.

21 декабря в регионе ожидается мокрый снег, гололедица. Столбик термометра в Самарской области ночью может опуститься до — 7 °C, днем может потеплеть до 0 °C.

22 декабря по области также может пройти снег. Ночью и днем может похолодать до — 17 °C.