Брюссель, , 08:44 — REGNUM Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, но рост цен продолжается, написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие рассматривают ее нынешний отказ увеличить объемы экспорта в Европу … как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования «Северного потока — 2», — написал он.

По его словам, несмотря на соблюдение РФ своих обязательств по поставкам газа, она не направляет дополнительные газовые поставки, как могла бы, что способствует росту цен.

Он также назвал энергетическую зависимость Европы одним из ключевых вопросов в отношениях с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые») заявил, что решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2», по которому можно будет транспортировать по дну Балтийского моря голубое топливо из России в Германию, являлось геополитической ошибкой.

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