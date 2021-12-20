Нью-Дели, , 08:43 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 19 декабря в Дели принял участие в третьем заседании глав внешнеполитических ведомств диалога «Индия — Центральная Азия». Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Участники заседания рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления связей между Индией и странами Центральной Азии в сферах политики, экономики, цифровизации и культурно-гуманитарном направлении», — говорится в сообщении.

Представители стран обменялись мнениями по текущей динамике регионального сотрудничества, мерам по совместному противодействию угрозам и вызовам стабильности.

Абдулазиз Камилов в ходе своего выступления отметил важность более полного раскрытия потенциала взаимодействия в формате «Индия — Центральная Азия», в том числе посредством формирования устойчивых торгово-экономических и транспортно-коммуникационных связей, создания «зеленого коридора» для взаимного доступа продукции на рынки Индии и стран Центральной Азии, создания платформы IT-специалистов.

«В целях выработки предложений по общерегиональному развитию предложено учредить аналитическую платформу «Форум аналитических центров Индии и Центральной Азии» с ежегодным проведением мероприятий, поочередно в каждой из стран-участниц формата», — говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Подчеркивается, что особое внимание уделено ситуации в Афганистане, указано на необходимость разработки постконфликтной стратегии в отношении этой страны, в целях недопущения ее международной изоляции.

«В рамках панельных сессий обсуждены вопросы оказания гуманитарной помощи и содействия социально-экономическому восстановлению Афганистана», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.