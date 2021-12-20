Сеул, , 08:42 — REGNUM С 19 по 24 декабря министр обороны Южной Кореи Со Ук посетит Таиланд и Сингапур. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, с 19 по 22 декабря министр обороны Южной Кореи посетит Таиланд, где встретится с премьер-министром и министром обороны страны Праютом Чан-Оча, с которым обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности, а также ситуацию в регионе.

Со Ук также посетит 4-е крыло Королевских ВВС Таиланда, которое эксплуатирует усовершенствованные учебно-тренировочные самолёты Т-50TH южнокорейского производства.

С 22 по 24 декабря министр обороны Южной Кореи совершит поездку в Сингапур, где встретится со своим коллегой Н Эн Хенем. В ходе рабочего визита Со Ук также посетит Информационный центр и Центр киберопераций, которые проводят мероприятия по обеспечению безопасности на море.