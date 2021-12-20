Иркутск, , 08:42 — REGNUM В Иркутской области за 2021 год площадь лесовосстановления увеличилась на 7,5%. Об этом информирует территориальное министерство лесного хозяйства.

В лесу Onf.ru

«В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» на землях лесного фонда Иркутской области в 2021 году проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 157,09 тыс. га. Это 100% от плана», — пояснили чиновники.

Сейчас министерство совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства работает, чтобы получить материал с улучшенными наследственными свойствами.

По федеральному проекту, который входит в нацпроект «Экология», к 2024 году необходимо уравновесить площадь выбываемых и восстанавливаемых лесов, то есть восстанавливаться должно столько же, сколько вырубается и гибнет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в рамках акции «Сохраним лес» было высажено 70 млн деревьев, сообщила 29 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко.

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