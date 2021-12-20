Токио, 20 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Заявки на участие в программе по освоению Луны в качестве астронавтов начало принимать японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Об этом 20 декабря сообщается на сайте агентства.

Поверхность луны

Конкурсный набор продлится до 4 марта 2022 года, все заявки принимаются на специальном сайте. После проверки документов кандидаты будут проходить четырёхэтапный экзамен. Окончательно кандидатуры будут определены в феврале 2023 года. Список прошедших испытания будет опубликован на сайте, после чего астронавты официально станут сотрудниками JAXA и приступят к обучению.

К будущим кандидатам предъявлены жёсткие требования по состоянию здоровья, кроме того, требуется трёхлетний опыт работы, при этом образование может быть как техническое, так и гуманитарное. Сейчас у JAXA есть семеро астронавтов, но к 2030 году, когда, по всей вероятности, состоится старт освоения Луны, средний возраст этих астронавтов будет составлять 52 года, лишь двое к тому времени останутся в строю, остальным придётся уйти на пенсию.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект Artemis, который является программой исследования и освоения Луны. В том же 2019 году Япония объявила о присоединении к американской лунной программе. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли. Высадку астронавтов на Луне, согласно программе, планируется осуществить к концу 2020-х годов, а к середине 2030-х годов запланирован запуск людей на Марс.