20 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Борислав Агаджанов, , 15:57 — REGNUM В 1991 году, после неожиданного и стремительного распада СССР, бывшие союзные республики получили полный суверенитет и государственную независимость. По мысли лидеров националистических и сепаратистских движений, которая через все СМИ буквально вбивалась в сознание широких народных масс, после того, как «имперский центр», целыми столетиями зверски терзавший несчастные покорённые нации, наконец-то перестал существовать, в новообразованных государствах тут же должна была произойти полная победа всего хорошего над всем плохим. Экономики суверенных и независимых стремительно достигли бы уровня самых развитых западных стран, в национальных культурах начался бы период невероятно буйного расцвета, а защита прав человека и торжество справедливых законов подпрыгнули бы до абсолютно невиданных высот.

Президент России Владимир Путин Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Однако обещанных националистическими элитами молочных рек с кисельными берегами почему-то не случилось. Наоборот, во всех государствах бывшего СССР резко упал жизненный уровень, национальные культуры стали влачить жалкое существование, права миллионов граждан грубо попирались на каждом углу, а в некоторых местах даже вспыхнули кровопролитные межнациональные и гражданские войны. Но как же было националистическим режимам объяснить своим народам, да и самим себе, столь плачевный результат вожделенной независимости? И объяснение быстро нашлось.

Во всём виноваты Россия, Москва, Кремль, Лубянка! Именно оттуда тянутся во все без исключения новообразованные государства длинные и цепкие русские руки. Российские коварство, вероломство и подлость не знали абсолютно никаких пределов. В новых государствах не осталось ни одной области и отрасли, где не успела бы побывать Россия со своим тотальным вредительством. А основной парадокс заключался в том, что чем больше проходило времени после распада единого советского государства, тем большим становилось злокозненное влияние России.

На фоне такой всеобщей русофобии Грузия ухитрилась выделиться особым образом. Грузинская национальная специфика заключалась в том, что поиск «руки Москвы» начался здесь практически одновременно с зарождением активного националистического движения в конце 80-х годов прошлого века. Грузинские националисты изначально отличались особой разобщённостью и открытой личной неприязнью своих лидеров друг к другу. И поэтому обвинение оппонентов в «прорусскости» и «промосковскости» стало одним из самых используемых инструментов политической борьбы. Ярлык «агента Кремля» стал навешиваться друг на друга различными группами грузинского националистического истеблишмента ещё задолго до падения советского режима в Грузии. Подобные обвинения, сыпавшиеся как из рога изобилия, очень быстро приобрели откровенно анекдотический, а часто и просто абсурдный характер. Особый «шарм» придавало этим обвинениям то, что они навешивались друг на друга противоборствующими сторонами одновременно и совершенно синхронно. Эти синхронные обвинения наиболее ярко проявились во время политического и вооружённого противостояния в Грузии конца 1991 — начала 1992 годов, приведшего к свержению Звиада Гамсахурдия. Обе стороны — и правительственная, и оппозиционная — величали оппонентов «предателями родины и нации, продавшимися русским», называли конкретные суммы денег, выделенные Москвой на их подкуп, и даже демонстрировали инструкции, якобы поступившие напрямую из Кремля.

Лидеры грузинского национального движения Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава. Тбилиси, 1988

Все 90-е годы Грузия находилась в состоянии полного хаоса. Страна погрузилась в жесточайший экономический кризис, на её территории прошло три кровопролитных войны, сотни тысяч граждан бежали из республики. Но, опять же, объяснение всем этим безобразиям, озвучиваемое как с высоких государственных трибун, так и во всех без исключения СМИ, было только одно — происки России. Почему не работают промышленность и транспорт, в квартирах нет тепла, света, газа и воды, в магазинах и аптеках отсутствуют хлеб и лекарства, а на улицах взрывают и убивают? Это всё происходит только лишь потому, что жестокая и вероломная Москва хочет ликвидировать грузинскую государственность и поставить свободолюбивый грузинский народ на колени. А вовсе не потому, что правящий грузинский класс показал свою полнейшую несостоятельность. При этом повышенной «любовью» грузинских СМИ и политиков почему-то пользовалось Главное разведывательное управление российского Генштаба. Именно это учреждение, а не, скажем, ФСБ или СВР, отличалось по отношению к Грузии особой злокозненностью.

В современной Грузии «российские происки» продолжают сохранять свою идеологическую и политическую актуальность. Особенно на поприще выявления и разоблачения «агентов Кремля» активна грузинская оппозиция. Практически вся грузинская вертикаль власти, начиная от олигарха Бидзины Иванишвили и высших должностных лиц страны и кончая патрульными полицейскими, объявлена оппозицией «ставленниками Москвы и сотрудниками российских спецслужб». И, пожалуй, ни одна протестная акция оппозиции не обходится без громогласных и истерических обвинений России и её местных ставленников во всех без исключения смертных грехах.

Антироссийские протесты в Грузии (сс) George Melashvili

Но если Россия по отношению к Грузии является «абсолютным злом», то у подобного «абсолютного зла», несомненно, должно быть персональное и легкоузнаваемое лицо. Вот поэтому в Грузии царит самый настоящий культ личности Владимира Путина. Ведь это именно Путин собственноручно и разрабатывает все вероломные планы, направленные против грузинской государственности. Именно он дёргает за ниточки своих высокопоставленных грузинских марионеток. Путин коварен, жесток, безжалостен и абсолютно вездесущ. Нет в Грузии ни одного места, где бы он не раскинул своих сетей. Путин в глазах грузинских политиков, журналистов и обывателей напоминает оруэлловского Эммануэля Голдстейна. Не удивительно поэтому, когда совсем недавно бывший президент Грузии Михаил Саакашвили кричал на своих тюремщиков, что они являются «рабами Путина» и «путинскими палачами».

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парадокс же заключается в том, что на самом деле никакого российского влияния в Грузии нет. Тем более в стране нет никаких российских марионеток, послушно выполняющих приказы Москвы. Россия на протяжении 30 лет фактически не проводила никакой осознанной политики в отношении Грузии. Никакой работы с грузинскими политическими партиями и общественными организациями не велось. Москва также не осуществляла в Грузии никакой культурно-просветительской деятельности. И с каждым годом возможность хоть как-то воздействовать в российских национальных интересах на внутригрузинские процессы всё уменьшается и уменьшается. Не исключено, что такая возможность может в ближайшее время вообще исчезнуть.