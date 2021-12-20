Чебоксары, 20 декабря, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Чувашии за девять месяцев в пределах республики сменили место жительства 17,7 тыс. жителей, что составляет 60% от общей миграции. В целом миграционная убыль составила 268 человек, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

По данным ведомства, в январе-сентябре 2021 года число перемещений населения в пределах Чувашии превысило 60% от общей миграции. Миграционный прирост зарегистрирован в Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле и Красноармейском районе. Всего в пределах республики за девять месяцев сменили место жительства 17,7 тыс. человек.

Что касается межрегиональной миграции, то из других регионов в Чувашию прибыли 8,2 тыс. человек, что на 5,1% меньше, чем было в январе — сентябре 2020 года. Уехали из республики 9,5 тыс. жителей, что на 3,2% превышает аналогичный прошлогодний период.

В Чувашстате отмечают, что в основном жители республики уезжают в Москву, Подмосковье, Татарию и Нижегородскую область.

«Однако Чувашия привлекательна для жителей стран ближнего и дальнего зарубежья. Миграционный прирост составил 1 тыс. человек. Больше всего прибывших из стран СНГ: Таджикистана, Туркмении и Узбекистана», — говорят статистики.

По данным ведомства, из зарубежных стран в Чувашию прибыли 1,9 тыс. человек. Это на 13,2% меньше к уровню января — сентября 2020 года. Число уехавших за границу за указанный период снизилось на 66,2% и составило 0,9 тыс. человек.

В целом в январе — сентябре миграционная убыль в Чувашии составила 268 человек.

В Чувашстате отмечают, что миграция связана с «интенсивной урбанизацией, желанием найти высокооплачиваемую работу и повысить качество жизни».