Благовещенск, , 08:38 — REGNUM Всех пассажиров вывели из аэропорта Благовещенска 20 декабря из-за сообщения о минировании. Люди, прилетевшие в столицу Приамурья, на улице ждут возможности попасть на аэровокзал, сообщило ИА Амур. инфо.

Аэропорт Mrsk-sk.ru

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Информация о минировании поступила в 12:55 по местному времени. Все рейсы отложены.

«В настоящее время в аэропорту Благовещенск проводятся мероприятия, связанные с обеспечением безопасности», — сказали в пресс-службе аэропорта.

По словам амурчанки, которая прилетела в город как раз во время работы силовиков в аэропорту, пассажиров сначала полчаса не выпускали из самолёта, а затем отправили ждать окончания проверки на улицу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе «минировали» школы. Ложные сообщения о взрывных устройствах в нескольких школах Благовещенска поступали 29, 30 ноября и 1 декабря. Распространившие эту информацию подростки были задержаны.