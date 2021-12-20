Прага, 20 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Реализуемый Еврокомиссией (ЕК) план экологического развития Евросоюза Green Deal («Зелёная сделка») является причиной роста цен на электричество и газ в странах сообщества. Об этом 19 декабря заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima NEWS.

Miloslav Hamřík Милош Земан

«Убежден, что (наблюдающийся) энергетический кризис, который проявляется в повышении на 30−70% цен на электричество и газ, в первую очередь, вызван (Green Deal)», — сказал он.

Также Земан отметил, что в этом случае Чехии могла бы помочь политическая воля в вопросе высвобождения страны из Green Deal, которой, по его словам, не было ни у прошлого чешского правительства Андрея Бабиша, ни у нынешнего правительства нового чешского премьер-министра Петра Фиалы.

Кроме этого, президент Чехии отметил, что стране нужно заботиться о реализации национальных интересов и в связи с этим выйти из Green Deal. При этом он напомнил, что является сторонником развития атомной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что считает главу МИД страны, представителя Пиратской партии 36-летнего Яна Липавскогослабым звеном в правительстве.