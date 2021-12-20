Исламабад, , 08:38 — REGNUM Второе заседание участников платформы по урегулированию ситуации в Закавказье планируется провести в Анкаре. Об этом, как передаёт агентство Anadolu Ajansı, сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества по Афганистану в Исламабаде.

Мевлют Чавушоглу Tasnim News Agency

«Мы обсудили заседание платформы «3+2», прошедшее в Москве на уровне замминистров иностранных дел. В нём не принимала участие Грузия, но мы планируем следующее заседание провести в Турции и верим, что Грузия примет в нём участие», — сказал Чавушоглу.

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани неоднократно заявлял, что Тбилиси отказывается от участия в формате «3+3». Грузия пытается ограничить число участников диалога по Закавказью и обсуждать ситуацию только с Ереваном и Баку.

Напомним, ранее Анкара и Баку выдвинули инициативу создать формат «3+3», который предполагает участие России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии в вопросах по урегулированию ситуации в Закавказье. В Москве прошла встреча 10 декабря.

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