Магас, 20 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Ингушетии присвоен статус международного республиканскому аэропорту. По решению правительства России авиагавань в столице региона Магасе будет принимать международные рейсы. Для этого в течение последних нескольких лет велись переговоры и подготовительные работы по созданию условий, необходимых для выполнения полетов за рубеж.

Тимур Агиров Магас

«Вышло распоряжение правительства России, согласно которому аэропорт «Магас» считается открытым для международных полетов. Это начало процедуры получения международного статуса», — рассказал директор аэропорта Магомед Цуров.

По его словам, придание статуса международный аэропорту означает проведение дополнительной работы, при этом до её завершения полеты выполняться не могут. Так, предстоит обустроить пункт пропуска через государственную границу, пройти процедуры проектирования и согласования.

«В целом на это уйдет 6−7 месяцев. Главное, что работа идет, официальное подтверждение этому есть, фактически аэропорт считается открытым для международных полетов», — цитирует Цурова пресс-служба главы субъекта РФ.