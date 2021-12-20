Москва, , 08:33 — REGNUM Сегодня 20 декабря, в Москве открылись 238 точек по продаже хвойных новогодних деревьев — ёлок и елей. Официальные ёлочные базары обязательно огорожены и красочно оформлены, сообщается на портале мэра столицы.

Новогодняя елка Цитата из м/ф «Щелкунчик». реж. Борис Степанцев.1973. СССР

На ёлочных базарах горожанам предложат отечественные и импортные хвойные деревья из Пермского края, Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей, а также из Дании. Живую новогоднюю ёлку также можно заказать онлайн на сайтах сетевых магазинов.

Цена отечественной ёлки — от 1000 до 1100 рублей за метр, импортной — 3500−3900 руб., сосны — около 1200−1400 руб., букет из еловых веток — от 100 рублей. Елочные базары будут работать до 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Красной площади в Москве, встретили в российской столице 16 декабря.

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