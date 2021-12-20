Хабаровск, , 08:33 — REGNUM В Хабаровске суд вынес приговор 19-летней девушке, обвиняемой в убийстве 24-летней пациентки реабилитационного центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому края и ЕАО.

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Установлено, что вечером 28 июня в одном из реабилитационных центров города для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих алкогольную, наркотическую зависимости, одна из пациенток нанесла соседке по палате не менее шести ударов кухонным ножом в область грудной клетки и бедра. Потерпевшая скончалась в реанимации.

«Вину в совершении преступления подсудимая признала, пояснила, что испытывала вспышки агрессии, обусловленные воздержанием от употребления алкоголя и наркотиков, а кроме того с соседкой по комнатам у нее сложились неприязненные отношения», — пояснили следователи.

Железнодорожным районным судом Хабаровска назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бикине суд вынес приговор 53-летнему мужчине и 43-летней женщине, которых признали в убийстве родственника.