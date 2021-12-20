20 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Москвичей и тюменцев объединяет, как выяснилось, не только Сергей Собянин и его команда, но и совершенно нетолерантное отношение к иностранцам, работающим водителями маршруток и такси. Об этом можно судить по высказываниям жителей Москвы и Тюмени в социальных сетях.

Елена Миронова, , 09:38 — REGNUM Москвичей и тюменцев объединяет, как выяснилось, не только Сергей Собянин и его команда, но и совершенно нетолерантное отношение к иностранцам, работающим водителями маршруток и такси. Об этом можно судить по высказываниям жителей Москвы и Тюмени в социальных сетях.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

В Тюменской области запретили иностранцам при трудоустройстве по патентам работать на пассажирском транспорте и в такси. В соответствующем постановлении главы региона Александра Моора говорится о введении данного ограничения с 1 января 2022 года.

Тюменцы поддерживают данное решение своего губернатора, называя его «хорошим», «своевременным», «совершенно оправданным». Горожане отмечают в социальных сетях, что водители-мигранты ездить не умеют, плохо говорят по-русски, зачастую не знают Тюмень.

«Правильно, потому что нужны уборщики и строители, а таксовать за хорошие деньги мы сами можем», — считает участник группы «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

"Маршрутки — там вообще мафия своя мигрантская — брат, сват и так далее. Левый человек не зайдёт на маршрут — машину сожгут сразу», — сообщает тюменец в паблике «72.ru — новости Тюмени»

Транспорт Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

«17 декабря днём ехала на маршрутке №51 от «Зелёного берега» две остановки, и все это время водитель разговаривал на своем языке по телефону, не переставая. Вёз людей, как дрова, даже остановки не объявлял», — жалуется жительница Тюмени в этой же группе.

Некоторые тюменцы отметили, что запрет на таксистов-мигрантов — хорошая мера, но совершенно бесполезная.

«Это приведёт к тому, что они ринутся гражданство получать, а мы будем и дальше платить налоги, чтобы им пособия платили за десять детей», — пишут в паблике «ТопТюмень | Типичная Тюмень».

«Большинство из таких водителей, уже давно нашли русских дамочек и заключили с ними фиктивный брак. И теперь эти водители являются гражданами РФ. Как страдали у нас пассажироперевозки, так и будут страдать, вот увидите», — скептически заметил участник группы «ЧС Тюмень».

В добавок, в Тюмени 1 ноября 2021 года стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника областного управления ГИБДД Александра Селюнина, которого обвиняют в выдаче иностранцам российских водительских прав без прохождения экзаменов, за взятки.

Такси Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Новость о запрете на работу водителей-мигрантов считают замечательной и жители Екатеринбурга. В столице Среднего Урала 18 декабря произошёл вопиющий инцидент. Водитель городского автобуса жестоко выволок пожилую женщину из автобуса и бросил в грязь. Соцсети облетело видео, пользователи отметили акцент и среднеазиатскую внешность водителя. Следственный комитет проводит проверку происшествия. Предварительно установлено, что старушка разозлила водителя маршрутки тем, что медленно поднималась в салон. Жители Екатеринбурга пишут в том же «ВКонтакте», что в Югре, Тюменской и Калининградской областях запрет на работу мигрантов в пассажирских перевозках к транспортному коллапсу не привёл, поэтому требуют от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева аналогичных мер.

В группе «Засечная сторона» пользователи мечтают, чтобы «светлая мысль» на запрет работы мигрантов в общественном транспорте посетила руководителей Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Но более всего на данную меру уповают москвичи. В социальных сетях полно примеров хамства водителей из числа «гостей столицы». К примеру, есть видео, как водитель-мигрант в московской маршрутке накричал на клиента, который захотел заплатить за проезд не наличными, а банковской картой. В сентябре в подмосковных Люберцах водитель накинулся на пассажирку с социальной картой — «Освободи мой машина!»

«Мы дошли до точки, когда гастарбайтеры диктуют, как нам платить, как нам жить. Давайте Москву в Тюмень переименуем и не будем мучиться с этими горе-водителями», — предлагает одна из участниц группы.

«Для сынов Средней Азии такси не только средство заработка, но и орудие для самоутверждения. Они гонки устраивают на дорогах и между собой, и с обычными водителями», — заметил другой.

«Представьте, какой ад будет, если у нас в Москве этот запрет введут. «Яндекс.Такси» разорится. Ждите роста преступности в геометрической прогрессии. Будет армия безработных, которые не собираются уезжать, но жить им не на что. Запретить легко, а решить проблему с мигрантами как? Им порой не на что домой ехать. Сейчас билеты стоят дорого. Да и документы у большинства не в порядке, чтобы выехать из России. Вот и болтаются здесь, увеличивая статистику преступности», — пишет тут же москвичка.

Яндекс такси в Москве Наталья Стрельцова© ИА REGNUM

При этом с мыслями о запрете иностранным гражданам управлять в Москве пассажирским транспортом согласился председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

«Сам за рулём езжу, и сам сталкиваюсь с некоторыми ситуациями. Уровень качества подготовки водителей в России лучше. Запретительные меры мне не очень нравятся, но если были бы созданы условия, чтобы они, приезжая в страну, сдавали экзамены или обучались, соблюдали требования законодательства — и только тогда их допустили бы к работе, то это одно. А если со своими национальными водительскими удостоверениями, неизвестно откуда полученными документами, они садятся за руль, то я за запретительные меры», — прокомментировал решение тюменского губернатора радио «Говорит Москва» Абдулло Давлатов.