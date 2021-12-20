Чита, 20 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Численность забайкальцев стремительно уменьшается, в том числе, по причине заболеваемости COVID-19. Такой вывод можно сделать из послания губернатора региона Александра Осипова региональному парламенту 19 декабря.

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Еще недавно по историческим меркам численность населения в регионе составляла 1,37 млн человек.

«Сейчас у нас уже немногим более одного миллиона человек. В плохом смысле благодаря вкладу коронавируса, есть риск уйти на численность [населения] региона менее 1 млн человек. Это очень серьезный и очень опасный вызов», — подчеркнул глава Забайкалья.

По словам Александра Осипова, высокие показатели смертности в Забайкалье сохраняются также из-за сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и внешних причин.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июня 2021 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения: число умерших превысило число родившихся на 1755 человек (в январе — июне 2020 года естественная убыль населения составила — 614 человек).

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