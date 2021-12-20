Варшава, , 08:30 — REGNUM Управление энергетического регулирования Польши утвердило новые тарифы для индивидуальных потребителей на 2022-й год. Об этом сообщает Polskie Radio.

Свет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, при аналогичном размере потребления электричества в будущем году жители Польши заплатят на 24% больше, чем в нынешнем году, а за газ эта сумма вырастет на 54%.

Данное решение связано, среди прочего, с более высокими ценами на оптовых энергетических рынках. Также увеличились налоги на выбросы углекислого газа в атмосферу.

Пресс-секретарь Управления энергетического регулирования Польши Агнешка Глосьневская сказала журналистам, что повышение цены на газ можно будет растянуть во времени.

«Реформированное законодательство дает возможность распределить рост расходов на три года», — заявила она.

«В ответ на ожидаемое повышение цен правительство готово предложить некоторые льготы. В рамках Антиинфляционного щита будут выплачиваться пособия. В зависимости от уровня дохода, домохозяйства получают от 500 до 1400 злотых (от 107 до 302 евро)», — пояснила Глосьневская.