Москва, 20 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Реальных рисков для российской экономики четыре, в их числе пандемия коронавируса и инфляция, заявил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт в опубликованном 20 декабря интервью газете «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В России сравнительно низкие темпы вакцинации населения от COVID-19, и потому угроза развития пандемии давит на экономику страны сильнее по сравнению с рядом других стран, отметил экономист международной финансовой организации, цель которой — организация финансовой и технической помощи развивающимся странам.

Дэвид Найт «Я бы предложил сфокусироваться не на теоретических, а на реальных рисках для российской экономики. Их четыре — пандемия, инфляция, геополитика и зеленый переход»

По его словам, Банк России старается вовремя гасить инфляцию, но говорить о контроле за ростом цен довольно сложно. Из-за огромной территории для России сложнее в полной мере оценить масштаб последствий от разрыва цепочек поставок.

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Поэтому, добавил Найт, Всемирный банк не исключает неожиданного всплеска инфляции в 2022 году. Если это случится, Банку России придётся ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ключевую ставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что устойчивое замедление инфляции должно начаться в начале 2022 года.

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