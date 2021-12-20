Варшава, 20 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Аргументы властей Польши против запуска газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») являются несостоятельными. Об этом 20 декабря заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в интервью «Известиям».

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

"Польские власти давно и последовательно выступают против проекта «Северный поток — 2». Аргументы, которые при этом приводит польская сторона, мы считаем несостоятельными», — сказал он.

Также Андреев подчеркнул, что решение о запуске газопровода будет приниматься не в Варшаве и уточнил, что перспективы такового более квалифицированно смогут оценить компетентные специалисты.

Отметим, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Польша продолжает надеяться на то, что указанный газопровод не будет запущен.