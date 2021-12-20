Киев, 20 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Украина не может вступить в Североатлантический альянс, поскольку внеблоковый статус страны закреплён в Декларации о государственном суверенитете Украины, пишет «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Отмечается, что внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины.

«Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было четко указано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», — пишет издание.

Декларация о суверенитете является основанием Акта провозглашения независимости Украины, уточняется в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация на Украине остаётся напряжённой, но страны НАТО по прежнему наращивают поставки вооружений Киеву, «подливая масла в огонь».

С 2014 года США оказали Украине военную помощь на $2,5 млрд, а в 2022 году на поставки вооружений Киеву США выделили $300 млн, при этом на территории Украины размещено порядка 10 тыс. военных США и НАТО, уточнила она.

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