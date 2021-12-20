Уфа, 20 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Закон в поддержку волонтерского движения приняли депутаты государственного собрания Башкирии. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Волонтеры

Законом «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О государственной поддержке благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Башкортостан» расширен список направлений волонтерской деятельности, которые пользуются особой господдержкой.

«В число приоритетных направлений включены защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, волонтерская деятельность в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», — приводит пресс-служба слова председателя парламента республики Константина Толкачева.

Он напомнил, что работа во время чрезвычайных ситуациях сопряжена с большим риском.

«Минувшим летом мы все были свидетелями того, как добровольцы вместе с профессионалами самоотверженно защищали лес от огня. Помощь профессиональным бригадам, которую оказали волонтеры в условиях возникновения все новых очагов возгорания, трудно переоценить. Безусловно, люди, добровольно встающие на борьбу со стихией, помогающие пострадавшим, достойны поощрения и всесторонней защиты», — добавил Толкачев.

Отмечается, что добровольцы имеют право на предоставление средств индивидуальной защиты, питания, специальной и форменной одежды, оборудования, помещения во временное пользование. Помимо этого, им может предоставляться проезд до места назначения и обратно, психологическая помощь и реабилитация, страхование здоровья и жизни. Волонтеров поощряют государственными и ведомственными наградами, а также в рамках программ и конкурсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более трех тысяч добровольцев каждый день помогают нуждающимся людям в период пандемии в Башкирии.