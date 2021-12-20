Джакарта, , 08:23 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что правительство Индонезии не планирует полностью закрывать границы, сообщает CNN Indonesia.

Самолет (сс) Falcon® Photography

Заявление было сделано после того, как в стране обнаружили три случая заражения штаммом «Омикрон».

Ограничения на полеты распространяются только на 11 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 291 случай заражения коронавирусом.

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