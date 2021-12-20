Джакарта, 20 декабря, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что правительство Индонезии не планирует полностью закрывать границы, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Falcon® Photography Самолет

Заявление было сделано после того, как в стране обнаружили три случая заражения штаммом «Омикрон».

Ограничения на полеты распространяются только на 11 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 291 случай заражения коронавирусом.