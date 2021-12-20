Абакан, , 08:23 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Хакасии и его первый заместитель осуждены за превышение должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР.

Вертолет санавиации Минздрав Забайкальского края

По данным ведомства, экс-министр признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»), его первый заместитель — по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Установлено, что в ноябре-декабре 2019 года в Топкинском районе Кемеровской области в результате ДТП пострадал министр сельского хозяйства Хакасии и начальник одного из отделов этого министерства. Их госпитализировали в Топкинскую районную больницу. Врачи поставили пострадавшим диагнозы, связанные с закрытыми компрессионными стабильными неосложнёнными переломами позвонков. Проводилось лечение, соответствующее верно установленным диагнозам.

Угрозы для жизни пострадавших не было, их состояние было стабильным. Медицинской эвакуации, в том числе с применением санитарной авиации, не требовалось и не предусматривалось.

Министру здравоохранения Хакасии было известно об отсутствии основания для медицинской эвакуации. Однако он узнал о желании пострадавших вернуться в Абакан и продолжить лечение там.

Глава минздрава, находясь в приятельских отношениях с пострадавшими, совместно со своим первым заместителем организовал и обеспечил незаконную медицинскую эвакуацию пострадавших с применением вертолёта Ми-8АМТ из Кемеровской области в Хакасию — в ресбольницу имени Ремишевской. Это было сделано за счёт средств бюджетов России и Хакасии, а также территориальных фондов обязательного медицинского страхования республики и Кемеровской области. Общая сумма — более 900 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемые заявляли, что они действовали исключительно с целью сохранения здоровья пострадавших. Своей вины они не признали, однако следствие собрало достаточно доказательств.

Абаканский городской суд назначил бывшему министру наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, первому заместителю министра — два года лишения свободы условно. Также ему запрещено занимать определённые должности в течение полутора лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП в Кузбассе в ноябре 2019 года попал министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Сергей Труфанов. Минздрав республики в то время возглавлял Владимир Костюш.

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