Сеул, 20 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 5318 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 5258 случаев заражения локальные, ещё 60 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 570 414.

Известно, что показатель менее 6000 случаев в сутки зафиксирован впервые за последние шесть дней, однако представители органов здравоохранения связывают спад заболеваемости исключительно с сокращением объёмов тестирования в выходные дни.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 54 человека — до 4776 человек. Уровень смертности составил 0,84%.

Число пациентов, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии, сократилось до 997 человек.