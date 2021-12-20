Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти 17 декабря завершились снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 2,09%, до $73,03 на фоне сокращения аппетита к риску, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти Lapatilla.com

Под давление попали американские акции и драгметаллы. Инвесторы стали осторожными в отношении того, что высокая инфляция приведет к ужесточению политики центральных банков по всему миру.

Ралли доллара вызвал представитель ФРС США Кристофер Уоллер. Он заявил, что ставки в Штатах могут быть повышены уже в марте.

Дополнительное давление нефтяной рынок испытывал от быстрого распространения новгогштамма «Омикрон» и ужесточения мер по борьбе с ним.

Сегодня, 20 декабря, цена упала на 1,88%, до $71,66. Цены на нефть упали из-за опасений по поводу перспектив спроса на энергоносители.

Заражение новым штаммом коронавируса растут по всему миру. Власти пытаются обуздать распространение «Омикрона».

В Лондоне объявлено чрезвычайное положение. В Нидерландах введен жесткий локдаун с 19 декабря по 14 января.

Покупатели сдали поддержку на уровне $72,45. Фьючерс на индекс SP500 торгуется в минусе.

Продавцы настроены двигаться к уровню $68 на фоне снижения интереса к рисковым активам. ОПЕК наблюдает за рынком со стороны.

Картель может созвать внеочередное заседание для обсуждения текущей ситуации в любой момент, чтобы скорректировать объемы добычу нефти для стабилизации цен.

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