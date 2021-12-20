Ньюарк, США, 20 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Логотип хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Теодор Блюгерс, Дэнтон Хайнен и защитник Майк Мэтисон. У «Нью-Джерси» точными бросками отметились форварды Янне Куокканен и Натан Бастиан.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 39 очков. «Нью-Джерси» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 25 очками.

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