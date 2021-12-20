Челябинск, 20 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. На улицах Челябинска в 2022 году появится не менее 40 новых троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

Концессия на обновление троллейбусного парка и на модернизацию инфраструктуры уже заключена, добавили в правительстве.

Всего к настоящему времени по городу курсирует 259 новых автобусов и приобретено 30 низкопольных новых трамваев. Также началась замена трамвайных рельсов.