Москва, 20 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В понедельник, 20 декабря, в столице России ожидается низкое атмосферное давление (733 мм рт. столба). Об этом 20 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«В 18:00 часов в воскресенье атмосферное давление было совершенно низким — 723 миллиметра ртутного столба. Это связано с тем, что глубокий циклон сел на Москву. Такой показатель на 25 миллиметров ртутного столба ниже нормы, но за 36−40 часов давление повысится сразу на 20 миллиметров ртутного столба», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, синоптик указал, что в Москве 20 декабря атмосферное давление также будет низким и составит 733 мм рт. столба и начнет приближаться к нормальным значения 748 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение ближайших пяти дней температура воздуха в Якутии и Красноярском крае будет ниже климатической нормы на 6−20 градусов и опустится до −45… −52 °C.