Ульяновск, , 08:18 — REGNUM В Ульяновской области отремонтировали девятикилометровый участок трассы Саранск — Сурское — Ульяновск, в том числе завершён ремонт на участке подъездной дороги к аэропорту «Баратаевка». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Отремонтированный участок подъездной дороги к аэропорту Ульяновска Vv-fad.ru

В управлении отмечают, что на федеральной дороге Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск ремонтные работы шли на двух участках. Первый участок (со 135-го по 142-й км) проходит вдоль села Усть-Урень Карсунского района, по которому каждые сутки проезжают 6,5 тыс. транспортных средств.

Второй участок (с 219-го по 221-й км) представляет собой часть подъездной дороги к аэропорту Ульяновска (Баратаевка). Здесь в рамках капитального ремонта количество полос движения увеличено до четырёх, усилено дорожное покрытие, смонтировано освещение.

«Транспортные потоки разделили, установив 1,6 км двустороннего и 3,5 км одностороннего барьерного ограждения. Это поможет снизить число аварий на загруженном участке, по которому ежедневно проезжают почти 20 тыс. транспортных средств», — говорится в сообщении.

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Кроме того, на трассе Р-178 обновлено покрытие на участке со 110-го по 115-й км, исправлен продольный профиль и устроено новая дорожная одежда на отрезке со 125-го по 135-й км.

Напомним, 25 августа 2021 года в Ульяновске открыли левобережную развязку Президентского моста протяжённостью 2,6 км. Она обеспечивает съезд с Президентского моста в район Верхней Террасы. Построена не только новая дорога, но и путепроводы, устроены велосипедные и пешеходные дорожки.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года открыли движение по десятикилометровому участку трассы Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск. Он проходит вдоль двух населённых пунктов Карсунского района и соединяет Ульяновскую область с Мордовией.

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