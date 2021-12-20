Иркутск, , 08:18 — REGNUM Свыше 500 муниципальных избирательных кампаний запланировано в Иркутской области на 11 сентября 2022 года. Об этом сегодня, 20 декабря, информирует областной избирком.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Будут избираться новые составы 287 муниципальных дум, среди которых думы Жигаловского и Усольского районов, города Бодайбо и района, Саянска, Тайшета, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, Шелехова.

Кроме того, запланированы довыборы депутатов пяти муниципальных дум. Всего будут замещаться 2 707 мандатов. Также состоятся выборы 221 главы муниципалитета и шести мэров. Будут избираться мэры Жигаловского, Слюдянского, Тулунского и Усольского районов, города Бодайбо и района, Усолья-Сибирского.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования за депутатов Госдумы по округу № 93 победу одержал Михаил Щапов (КПРФ), за него проголосовали 93 083 избирателя (50,77%), по округу № 94 — Антон Красноштанов («Единая Россия»), которого поддержали 69 413 человек (41,35%), по округу № 95 — Сергей Тен («Единая Россия») — 70 071 голос (40,56%).

От округа № 96 в Госдуму избран Александр Якубовский («Единая Россия»), он набрал 45 515 голосов (31,29%).

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